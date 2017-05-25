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Арабские воздушные "Рыцари" покажут свое мастерство на авиасалоне МАКС-2017

Армия и ОПК
25 мая, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Как ожидается, выступления пилотажной группы состоятся в дни массового посещения с 21 по 23 июля

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Арабские воздушные "Рыцари"

Арабские воздушные "Рыцари"

© Пресс-служба авиасалона МАКС-2017

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пилотажная группа Военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов Al Fursan ("Рыцари") примет участие в авиасалоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, сообщили в ОАО "Авиасалон" (организатор МАКСа).

"Авиасалон" по итогам переговоров с командованием пилотажной группы Fursan Al Emarat (Al Fursan) подписал протокол об участии Al Fursan в лётной программе авиасалона", - сказали в компании.

"Для нас большая честь выступать на МАКС-2017 наряду с легендарными российскими пилотажными группами "Русские витязи" и "Стрижи", - прокомментировал итоги переговоров командир группы Al Fursan полковник Алобаидли Нассер.

Как ожидается, выступления пилотажной группы состоятся в дни массового посещения с 21 по 23 июля и, возможно, в бизнес-дни. Кроме того, запланировано проведение пресс- конференции с пилотами Al Fursan, а также их участие в фотосессии.

"Участие пилотажной группы Al Fursan, безусловно, украсит летную программу авиасалона МАКС-2017 и привлечет еще большее число посетителей. Уверен, что эффектные выступления мастеров высшего пилотажа из Объединенных Арабских Эмиратов, наряду с российскими асами, наилучшим образом дополнят и разнообразят программу полетов", - отметил замгендиректора ОАО "Авиасалон" Николай Занегин.

Пилотажная группа Al Fursan образована в 2008 году. Ее летчики выполняют полеты на семи самолетах Aermacchi MB-339.

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