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Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет

Армия и ОПК
25 мая, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Летчики-испытатели выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Полет продолжался 15 минут и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены, передает пресс-служба холдинга.

Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 (АО "Камов") выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки. "Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов", - заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

Ка-62 выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут.

В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли с целью оценки общей работоспособности и проверки работ основных систем электроснабжения и бортового оборудования. Как сообщал тогда Михеев, новый вертолет станет достойным дополнением к гражданским версиям заслуженного и самого массового в мире вертолета Ми-8/17, "закрыв крайне востребованную нишу в классе взлетной массы шесть - семь тонн".

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.

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