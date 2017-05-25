Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Полет продолжался 15 минут и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены, передает пресс-служба холдинга.

Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 (АО "Камов") выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки. "Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов", - заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

Ка-62 выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут.

В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли с целью оценки общей работоспособности и проверки работ основных систем электроснабжения и бортового оборудования. Как сообщал тогда Михеев, новый вертолет станет достойным дополнением к гражданским версиям заслуженного и самого массового в мире вертолета Ми-8/17, "закрыв крайне востребованную нишу в классе взлетной массы шесть - семь тонн".

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.