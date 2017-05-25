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Минобороны рассчитывает начать закупку Ка-52К в ближайшие два года

Армия и ОПК
25 мая, 16:54 UTC+3

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла и механизма складывания лопастей

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ рассчитывает приступить к закупке вертолетов Ка-52К в ближайшие два года. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов на выставке HeliRussia-2017.

"Закупка эта связана с десантными кораблями. Я думаю, это в ближайшие два года", - сказал Борисов.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море. 

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