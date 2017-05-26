HeliRussia 2017: главные российские новинки вертолетной выставки

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На Х Международной выставке HeliRussia 2017 российские и зарубежные компании показали современные и перспективные разработки вертолетной продукции. В этом году побит абсолютный рекорд за всю историю проведения выставки с 2008-го: 237 компаний из 21 страны мира. Россия представлена экспозицией Ростеха и 23 предприятиями, входящими в состав госкорпорации, в том числе холдинга "Вертолеты России", концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Технодинамики", Рособоронэкспорта, Объединенной двигателестроительной корпорации.
Эта выставка по праву считается одним из крупнейших и наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, признанной площадкой для демонстрации новейших достижений инженерной мысли, инновационных разработок и услуг как российских, так и зарубежных компаний. Здесь идет предметный, профессиональный разговор о перспективах развития отрасли, заключаются деловые контракты и соглашения Владимир Путин президент России
По мнению президента, Россия с ее уникальным интеллектуальным, производственным и кадровым потенциалом непосредственно заинтересована в том, чтобы выставка и впредь "расширяла географию участников, служила укреплению сотрудничества и партнерства в сфере высоких технологий".
ТАСС собрал самые интересные новинки российской оборонной промышленности, представленные на HeliRussia 2017.
Новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Разработан с учетом достижений современных технологий авиастроения и отвечает основным требованиям безопасности и экологических норм.
Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера на борту. Число членов экипажа может быть снижено в таких условиях до двух человек.
Глубокой модернизации относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 подверглась несущая система. Нововведения позволили улучшить управляемость, снизить общую массу несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 кг. Кроме того, возросли показатели крейсерской и максимальной скорости на 20%, а также увеличилась дальность полета.
Летные испытания начались в 2014-м. В том году сообщалось, что первую версию вертолета планируется сертифицировать в 2017-м.
Новый аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как "беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции".
ЮРИК — система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета. Она способна проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия.
Масса — около 110 кг, грузоподъемность — 120 кг, дальность полета — до 200 км. Серийное производство запланировано на 2018 год.
Нашлемная система целеуказания и индикации — это прицел, совмещенный со шлемом. Система является универсальной и может применяться как на вертолетах, так и на самолетах фронтовой авиации.
По словам разработчиков, благодаря новой системе время принятия решения летчиком намного уменьшается: он может, повернув голову, осмотреть большее пространство, принять решение и применить оружие. В 2016 году проходили испытания этой системы для новейшего ударного вертолета Ми-28НМ.
Представляет собой винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, приводимый в движение воздействием набегающего потока воздуха при поступательном движении за счет работы силовой установки, независимой от системы несущего винта.
По мнению разработчиков, подобная система отличается повышенной безопасностью и низкой чувствительностью к турбулентности. Диапазон высот применения аппаратов начинается от 1 м над поверхностью и может достигать высоты 6 км.
Модель оснащена роторным двигателем мощностью 250 л/с, работающим на бензине АИ-92. Дальность полета — до 700 км. Полная взлетная масса аппарата составляет 850 кг, а максимальная скорость — 250 км/ч. R1 ориентирована на применение в сфере авиации общего назначения.
Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитанный на 7–9 мест. Вертолет способен перевозить 1,3 т полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона.
Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 т. Крейсерская скорость — 240 км/ч, дальность полета — более 500 км.
В 2014 году был сертифицирован для пассажирских перевозок. В 2015 году сертификацию прошла модификация с медицинским модулем.
На HeliRussia 2017 стало известно, что холдинг "Вертолеты России" продолжает работы по модификации этой машины с целью увеличения скорости и дальности ее полета.
"Ансат" в санитарной конфигурации стал первым вертолетом, переданным в рамках реализации приоритетного госпроекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ".
Турбовальный двигатель со свободной турбиной представляет собой вертолетную версию самолетного турбовинтового двигателя ТВ7-117СМ, разработанного для эксплуатации на региональных пассажирских самолетах Ил-114.
ТВ7-117В будет устанавливаться на российские вертолеты среднего класса Ми-38. Является одним из самых экономичных двигателей.
В настоящее время проходит летные испытания, в серию запланирован на конец 2018 года. В перспективе будет использоваться для задач по дистанционному мониторингу и диагностике различных объектов, для перевозки малых грузов в труднодоступные места, а также при геодезических и картографических работах.
Конвертоплан — это схема летательного аппарата с поворотными движителями, при которой во взлетно-посадочных режимах они работают как подъемные (как на вертолете), а при горизонтальном полете — как тянущие (по-самолетному).
Один из самых высокоавтоматизированных гражданских вертолетов в мире: пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять в автоматическом режиме полет, посадку, стабилизацию на любом режиме полета. Может использоваться для перевозки грузов и пассажиров, в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя.
Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. В машине используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Ми-38 способен поднимать до 6 т и до 30 человек.
Ожидается в этом году заключение контракта с Минобороны РФ на поставки вертолета Ми-38.
Как рассказал на HeliRussia 2017 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, на сегодня есть пять летных образцов. "Мы активно проводим испытания в целях расширения секционного базиса и получения сертификата на пассажирскую версию. Предполагаем провести полную сертификацию до конца текущего года", — отметил он.
Комплекс бортовой обороны способен выявить угрозу атаки защищаемого летательного аппарата истребителями, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами противника. Он может поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных зенитных ракетных комплексов.
Он предназначен для индивидуальной защиты военных и гражданских самолетов, в том числе устанавливается на боевые вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-26.
В 2017 году планируется поставить больше сотни этих комплексов иностранным заказчикам. В 2016 году стало известно о подписанных трехлетних контрактах с Алжиром, Индией и Белоруссией, также осуществляются поставки в Египет.
Роман Азанов