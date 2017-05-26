Судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский" эскортирует парусник "Надежда" в Аденском заливе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России "Адмирал Владимирский" приступило к эскортированию учебного парусника "Надежда" через опасные морские районы Аденского залива. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", совершающее плановый дальний океанский поход с целью гидрографических исследований Мирового океана, приступило к сопровождению через потенциально опасные районы Аденского залива учебного парусного судна "Надежда" (порт приписки Владивосток), с курсантами Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского на борту", - сказал Дыгало.

По данным Минобороны, "встреча ОИС "Адмирал Владимирский" и парусника "Надежда" состоялась вечером 25 мая в 20:00 в назначенной точке рандеву в южной части Красного моря". ОИС "Адмирал Владимирский", на борту которого находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ, сопроводит парусник "Надежда" через Баб-Эль-Мадебский пролив, Аденский залив к острову Сокотра (Индийский океан). ОИС "Адмирал Владимирский" обеспечит безопасность следования учебного парусного судна "Надежда" в районах повышенной пиратской опасности. Планируется, что оба судна прибудут к острову Сокотра 30 мая.

"Надежда" - учебный трехмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением, в регистре значится как фрегат). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала "РОСМОРПОРТ"

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" входит в состав Балтийского флота ВМФ России.