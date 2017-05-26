Спецподразделения ВВО впервые применили бронемашины "Тайфун" на учениях в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Бронемашины "Тайфун" впервые применили спецподразделения Восточного военного округа (ВВО) на учении в Хабаровском крае. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"В Восточном военном округе впервые состоялось тактико-специальное учение на одном из полигонов округа в Хабаровском крае с применением бронеавтомобилей "Тайфун". Военнослужащие подразделения специального назначения ВВО на новейших бронеавтомобилях провели разведку указанного района, обнаружение и уничтожение засад, организованных диверсионно-разведывательными группами условного противника", - рассказал представитель округа.

Впервые бронеавтомобили "Тайфун", изготовленные на базе КАМАЗ, жители и гости Хабаровска увидели на параде войск Хабаровского гарнизона 9 мая 2017 года. В состав механизированной колонны было включено две бронемашины нового поколения.

Бронеавтомобили "Тайфун" имеют повышенную защищенность и созданы для выполнения транспортных функций в опасных зонах. В каждой из машин есть бортовая информационно- управляющая система, которая собирает информацию о работе всех узлов и агрегатов машины и предоставляет ее водителю. Автомобиль выдерживает подрыв восьми килограммов тротила под любой его частью. Бронирование комбинированное - сталь и керамика, броня может выдержать выстрел пулей калибра 14,5 мм из пулемета, а также бронебойной калибра 7,62-мм.

Всего с начала года в войска ВВО поступило более 100 единиц автомобильной и специальной техники. В эксплуатацию были введены более 50 автомобилей "Урал" и около 20 автомобилей КАМАЗ различных модификаций, а также прицепы к ним. Соединения и воинские части округа получили около 10 российских внедорожников УАЗ "Патриот", а также специальную автомобильную технику.