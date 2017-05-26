К 2030 году будут проданы около 365 новейших вертолетов Ка-62

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минпромторг планирует продать 365 новейших российских вертолетов Ка-62 к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Реализация программы позволит не только обеспечить устойчивый доход АО "Вертолеты России" от продаж в период с 2018 по 2030 годы, но и занять к 2025 году не менее 20% доли рынка вертолетов промежуточного класса. По нашим прогнозам, продажи до 2030 года составят 365 вертолетов", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Накануне сообщалось, что летный образец Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. В Минпромторге прогнозируют, что Ка-62 может быть наиболее конкурентоспособным среди вертолетов с максимальной взлетной массой шесть - семь тонн.

В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли для оценки общей работоспособности и проверки основных систем электроснабжения и бортового оборудования.

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.