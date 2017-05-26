Госдума не стала рассматривать законопроект о повестках в армию по электронной почте

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума не стала рассматривать законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе посредством электронной почты, поскольку он был внесен с нарушением Конституции и регламента нижней палаты парламента. Это следует из материалов, размещенных в думской электронной базе данных.

Авторами инициативы в начале мая выступили председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров и другие сенаторы.

"Поскольку военные комиссариаты являются территориальными органами Министерства обороны РФ, реализация предлагаемых законопроектом положений, по нашему мнению, повлечет необходимость проведения ряда организационно-технических мероприятий, осуществляемых в том числе посредством проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, затраты на которые будут покрываться за счет средств федерального бюджета", - говорится в заключении Правового управления Госдумы, которое рассматривало законопроект на предмет соответствия требованиям Конституции и регламента.

В связи с этим, по мнению юристов Госдумы, "усматриваются основания для получения на представленный законопроект заключения правительства".

Согласно установленным требованиям, законопроекты, на реализацию которых могут потребоваться бюджетные средства, должны вноситься совместно с заключением кабмина. В связи с его отсутствием профильный комитет Госдумы вернул разработчикам их инициативу, не став ее рассматривать по существу.