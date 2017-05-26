Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных учений на 2018 год

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет министров обороны стран СНГ принял план совместных мероприятий Вооруженных сил на следующий год. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия", - говорится в сообщении.
Также Совет министров одобрил вопросы финансирования системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.
Сообщается, что главы делегаций поддержали предложение Минобороны РФ о создании координационного комитета по вопросам полевой выучки. Работа комитета призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки Вооруженных сил стран СНГ.
В заседании Совета министров обороны стран СНГ по случаю 25-летия со дня основания приняли участие главы оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Киргизии и военный атташе Туркмении.