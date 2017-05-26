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Новейший вертолет Ка-62 получил комплекс связи нового поколения

Армия и ОПК
26 мая, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Он обеспечивает непрерывную связь пилотов с наземными пунктами управления по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бортовой комплекс связи нового поколения С-404 проходит летные испытания в составе многоцелевого вертолета Ка-62. Об этом сообщил представитель объединенного холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) в рамках выставки HeliRussia.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

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"Это полностью цифровой комплекс связи нового поколения. Он обеспечивает непрерывную связь пилотов с наземными пунктами управления по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Комплекс самостоятельно контролирует собственную работу, адаптируется под особенности и характеристики принимаемого сигнала, практически исключая возможность потери связи с землей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разработку и производство радиосистемы ведет нижегородский НПП "Полет".

Представитель "Росэлектроники" рассказал, что антенны разного назначения, входящие в состав комплекса, встраиваются в обшивку вертолета, что позволяет улучшить качество связи и аэродинамические характеристики вертолета.

"С-404 базируется на программно-определяемой платформе, что позволяет расширять возможности связи, не меняя аппаратной части изделия. Например, по требованию заказчика может быть добавлен закрытый канал связи или функция передачи фото- и видеоинформации", - отметил собеседник агентства.

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