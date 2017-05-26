Ка-62 в перспективе может получить морскую версию

МОСКВА, 26 мая /ТАСС/. Конструкторское бюро Камова предлагает создать вертолет Ка-62 в морском варианте со складывающимися лопастями и хвостовой частью. Об этом заявил на выставке HeliRussia-2017 генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев.

"Здесь пока реализована просто идея для размещения Ка-62 в условиях корабля, где созданы ангары. Предусмотрено оригинальное решение - складывание лопастей", - сказал он.

Соответствующий макет вертолета уже создан и предусматривает складывание не только лопастей, но и хвостовой части. "Мы создали совершенно уникальный вертолет, способный заменить огромную нишу, способный выполнять задачи как в военных, так и в гражданских целях", - сказал Михеев.

Накануне сообщалось, что летный образец Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. Также в ведомстве прогнозируют, что Ка-62 может быть наиболее конкурентоспособным среди вертолетов с максимальной взлетной массой шесть - семь тонн.

В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли для оценки общей работоспособности и проверки основных систем электроснабжения и бортового оборудования.

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.