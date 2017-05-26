"Вертолеты России" обсуждают использование вертолета Ка-62 в Арктике

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" обсуждают с нефтегазовыми компаниями использование вертолета Ка-62 для работы на арктическом шельфе. Об этом сообщил на выставке HeliRussia-2017 генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Сегодня мы видим его перспективы, в первую очередь, для работы на (арктическом - прим. ТАСС) шельфе. И сегодня мы уже работаем с нашими нефтегазовыми компаниями - коллегами из "Газпрома", "Газпромнефти", "Роснефти", обсуждая требования к текущему нашему модельному ряду для работы над водной поверхностью", - сказал он.

Накануне сообщалось, что летный образец Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех").

Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. Также в ведомстве прогнозируют, что Ка-62 может быть наиболее конкурентоспособным среди вертолетов с максимальной взлетной массой шесть - семь тонн.

В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли для оценки общей работоспособности и проверки основных систем электроснабжения и бортового оборудования.

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.