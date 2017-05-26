Техзадание на создание российского двигателя для Ка-62 готово

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/ Техзадание на создание отечественного двигателя для вертолета Ка-62 уже сформировано. Об этом заявил главный конструктор вертолета Ка-62 Александр Вагин.
"У нас уже сформировано техническое задание на создание отечественного двигателя, мы передали его в Объединенную двигателестроительную корпорацию, и они заявили, что он может быть создан, но для этого требуется время и деньги", - сказал он.
Как сообщил управляющий директор ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России) Юрий Денисенко, никаких замечаний у промышленников после первого полета новейшего вертолета Ка-62 нет.
"По результатам первого полета мы всю информацию проверили, замечаний никаких нет абсолютно, машина отработала по программе, сейчас она готовится к дальнейшим полетам", - сказал Денисенко.
Накануне сообщалось, что летный образец Ка-62 совершил первый испытательный полет, который продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. Также в ведомстве прогнозируют, что Ка-62 может быть наиболее конкурентоспособным среди вертолетов с максимальной взлетной массой шесть - семь тонн.
В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли для оценки общей работоспособности и проверки основных систем электроснабжения и бортового оборудования.
В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.