Ка-62 будет предложен Мексике, Бразилии, Китаю и Индии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" планируют предложить вертолет Ка-62 Мексике, Бразилии, Китаю и Индии. Об этом в пятницу сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Это, в первую очередь, те страны, которые занимаются нефте- и газодобычей на шельфе. То же самое мы видим в направлении работы и за рубежом: конечно, это Мексиканский залив, это Бразилия. Надеемся, что наши китайские и индийские коллеги обратят внимание на эту историю", - сказал он.

Накануне сообщалось, что летный образец Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. Также в ведомстве прогнозируют, что Ка-62 может быть наиболее конкурентоспособным среди вертолетов с максимальной взлетной массой шесть - семь тонн.

В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли для оценки общей работоспособности и проверки основных систем электроснабжения и бортового оборудования.

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.