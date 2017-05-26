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Ка-62 пройдет испытания в морских условиях

Армия и ОПК
26 мая, 16:19 UTC+3

Генконструктор АО "Камов" отметил, что при испытаниях любого морского вертолета есть "специфические вопросы"

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вертолет Ка-62 обязательно пройдет морские испытания, заявил журналистам генконструктор АО "Камов" Сергей Михеев.

"Оморячивание", как мы говорим, Ка-62 закладывается уже сегодня с точки зрения стойкости к корозии, управления - все это известно. Но проведение испытаний в корабельных условиях обязательно будет", - сказал он.

Мизеев отметил, что при испытаниях любого морского вертолета есть "специфические вопросы" - например, особенности посадки на палубную вертолетную площадку корабля.

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