Ка-62 пройдет испытания в морских условиях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вертолет Ка-62 обязательно пройдет морские испытания, заявил журналистам генконструктор АО "Камов" Сергей Михеев.

"Оморячивание", как мы говорим, Ка-62 закладывается уже сегодня с точки зрения стойкости к корозии, управления - все это известно. Но проведение испытаний в корабельных условиях обязательно будет", - сказал он.

Мизеев отметил, что при испытаниях любого морского вертолета есть "специфические вопросы" - например, особенности посадки на палубную вертолетную площадку корабля.