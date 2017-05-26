В РФ ведутся восемь приоритетных ОКР для создания перспективной системы ПВО

СМОЛЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Восемь приоритетных опытно-конструкторских работ (ОКР) проводятся по заданию Минобороны России для создания перспективной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Работы проводятся для создания системы противовоздушной обороны, включающей в себя весь типаж современных и перспективных автоматизированных систем управления, средств разведки, зенитных ракетных и артиллерийских систем и комплексов", - сказал он в ходе конференции по перспективам войсковой ПВО.

Леонов напомнил, что в этом году на Параде Победы был впервые показан автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", разработанный специально для Арктики.

"На дальнейшую перспективу планируется к открытию научно-исследовательская работа, результатом которой должны стать тактико-технические задания на разработку новых образцов вооружения рода войск", - добавил Леонов.

По его словам, в настоящее время "осуществляется подготовка и согласование предложений в новый проект государственной программы вооружений".

"Предлагаемые нами мероприятия позволят продолжить оснащение войсковой ПВО современными образцами вооружений, а также дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки перспективных образцов вооружения", - резюмировал Леонов.