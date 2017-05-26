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Более 200 образцов вооружения было апробировано в ходе операции в Сирии в 2016 г.

Армия и ОПК
26 мая, 18:01 дата обновления: 26 мая, 18:04 UTC+3

Отмечается, что это позволило скорректировать планы по разработке и модернизации систем вооружения

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Алеппо, Сирия

Алеппо, Сирия

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Военные ученые проанализировали применение более 200 образцов вооружения в Сирии за прошедший год. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"За прошедший год проведен анализ применения и эксплуатации более 200 систем вооружения. Особое внимание уделено новейшим образцам, в том числе находящимся на стадии испытаний", - сказал генерал.

По его словам, это позволило скорректировать планы по разработке и модернизации систем вооружения.

Макушев добавил, что военные продолжат обобщать данные о применении вооружения и войск в Сирии. "Для этого необходимо организовать на постоянной основе сбор и анализ результатов апробации в боевых условиях, а также их внедрение в практику подготовки войск с привлечением профильных институтов и академий", - отметил генерал.

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