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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ выберет лучшие проекты в сфере информационных технологий на конкурсе, сообщили в российском военном ведомстве.
"Минобороны проводит конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий", конкурсная комиссия определила состав работ, претендующих на призовые места и их авторы приглашены на защиту своих разработок", - рассказали в МО РФ.
"По итогам конкурса материалы наиболее интересных работ будут направлены в органы военного управления для оценки возможности и целесообразности их использования для Минобороны", - добавили в министерстве.
По информации ведомства, в дальнейшем для ускорения внедрения новых результатов исследований и разработок в данной сфере планируется расширить круг участников обсуждения конкурсных работ, как со стороны заинтересованных органов военного управления, так и профильных предприятий промышленности.
Интерес к конкурсу по сравнению с прошлым годом заметно возрос, прежде всего, со стороны образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций, отметили в Минобороны.
На конкурс представлены работы, направленные на развитие автоматизированных систем управления войсками и оружием, систем подготовки военных специалистов, систем информационной безопасности, а также систем, обеспечивающих формирование военно-технической политики ВС РФ и системы вооружения.