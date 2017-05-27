Новая корабельная радиостанция шестого поколения прошла испытания в реальных условиях

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Военные моряки испытали в реальных условиях новейшую корабельную радиостанцию нового поколения Р-620. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "РТИ".

"Морская радиостанция Р-620 - научно-производственный и инвестиционный проект Ярославского радиозавода. Она уже прошла испытания в реальных условиях эксплуатации на кораблях ВМФ России и, как ожидается, именно Р-620 заменит выработавшие сроки эксплуатации корабельные радиостанции, значительная часть которых эксплуатируется военными моряками около 25 лет", - сказали в концерне.

В пресс-службе сообщили, что специалисты по техническим характеристикам относят Р-620 к средствам связи шестого поколения. "Их принципиальное отличие от предшественников - цифровая обработка сигнала и технология SDR (англ. software-definedradio, программно-определяемая радиосистема). Важным преимуществом Р-620 считается устойчивая связь с радиостанциями системы связи тактического звена управления шестого поколения "Азарт" и с авиационными бортовыми комплексами", - отметили в РТИ.

В концерне также рассказали, что на этой неделе на Ярославском радиозаводе (входит в концерн "РТИ") под руководством заместителя начальника Главного штаба ВМФ по связи контр-адмирала Владимира Земскова прошла конференция, в ходе которой промышленники и военные подвели итоги технического обеспечения связи в зимнем периоде обучения и выявили проблемные вопросы.

В частности, начальник связи Черноморского флота - заместитель начальника штаба Черноморского флота по связи Богдан Богданов заявил, что в целом радиостанция Р-620 показала свою необходимость флоту. "Есть, конечно, определенные недостатки, но мы их оперативно устраняем совместно со специалистами Ярославского радиозавода", - добавил он.

В свою очередь, генеральный директор завода Сергей Якушев констатировал, что радиостанции для ВМФ используются не только на кораблях, но и в береговой зоне. "Но наши изделия для ВМФ не ограничиваются одними радиостанциями, мы производим и аварийно-спасательные средства связи. Они используются на всех флотах, на всех кораблях. Конечно, мы находимся в постоянном взаимодействии с морскими связистами", - резюмировал Якушев.