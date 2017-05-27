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Военные железнодорожники уложили 120 км рельсов из 177,2 на дороге в обход Украины

Армия и ОПК
27 мая, 12:09 UTC+3 КОЛЕСНИКОВКА область/ 27, мая. /ТАСС

По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, железнодорожные войска выполнили 97% земляных работ

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КОЛЕСНИКОВКА /Воронежская область/, 27 мая. /ТАСС/. Железнодорожные войска ВС РФ выполнили 97% земляных работ при строительстве железной дороги в обход Украины на участке Журавка - Миллерово и уложили 120 км рельсошпальной решетки из 177,2. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"К настоящему времени выполнено 97% земляных работ общим объемом 9,6 млн кубических метров. Оставшиеся работы в объеме около 100 кубических метров будут завершены в июне", - сказал замглавы военного ведомства по прибытии в Воронежскую область, где он находится с рабочей поездкой.

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По его словам, сейчас продолжаются работы по укладке верхнего строения пути общим объемом 177,2 км. На сегодняшний день уже уложено 120 км рельсошпальной решетки. Все работы ведутся в соответствии с планом.

Булгаков отметил, что к строительству железной дороги в обход Украины привлечены пять отдельных железнодорожных батальонов механизации и три отдельных путевых железнодорожных батальона. "В целом группировка насчитывает более 1 тыс. человек и свыше 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники", - уточнил замминистра обороны.

Он также сообщил, что в ходе рабочей поездки проведет совещание штаба строительства с участием вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, заместителя генерального директора АО "РЖДстрой" Сергея Бачурина, начальника центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД" Владимира Антонца и других должностных лиц.

Россия в 2015 году приняла решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы. В декабре 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что железнодорожную ветку в обход Украины планируется построить до сентября 2017 года.

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