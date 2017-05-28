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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Армия и ОПК
28 мая, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

День пограничника в России отмечается ежегодно 28 мая в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

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"Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает государственные границы России, бережет родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников. В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач. За честную службу Родине и народу", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

День пограничника в России отмечается ежегодно 28 мая в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года.

Сейчас сотрудники 37 управлений Пограничной службы контролируют более 60 тыс. километров государственной границы России. Российские пограничники также охраняют границу Армении с Турцией и Ираном (в соответствии с договором 1992 года), пункт базирования российских сторожевых кораблей существует в городе Очамчира в Абхазии.

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