Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

"Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает государственные границы России, бережет родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников. В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач. За честную службу Родине и народу", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

День пограничника в России отмечается ежегодно 28 мая в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года.

Сейчас сотрудники 37 управлений Пограничной службы контролируют более 60 тыс. километров государственной границы России. Российские пограничники также охраняют границу Армении с Турцией и Ираном (в соответствии с договором 1992 года), пункт базирования российских сторожевых кораблей существует в городе Очамчира в Абхазии.