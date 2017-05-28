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В подмосковном парке "Патриот" появится первый летний лагерь "Юнармии"

Армия и ОПК
28 мая, 16:49 дата обновления: 28 мая, 17:33 UTC+3 КУБИНКА область/ 28, мая. /ТАСС

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, каждый месяц к движению присоединяются от 5 до 15 тысяч "ребят, которые очень хотят служить России"

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КУБИНКА /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Первый летний лагерь движения "Юнармия" появится в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сейчас в "Патриоте" проходит второй слет "Юнармии", в котором принимает участие глава военного ведомства Сергей Шойгу.

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© Минобороны России

Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение

"В рамках второго слета "Юнармии" министр обороны России ознакомился с ходом строительства палаточного лагеря "Юнармии" - первого в сети летних полевых лагерей движения", - пояснили в ведомстве.

Как ожидается, лагерь посетят три смены детей в возрасте от 12 до 16 лет. Итоговая смена будет приурочена к Армейским международным играм (пройдут с 29 июля по 12 августа), и лучшие отряды станут зрителями соревнований.

Палаточный лагерь в "Патриоте" может вместить до 300 человек одновременно, рассказали в Минобороны. В лагере создадут теннисный корт, площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, площадку для сдачи норм ГТО, веревочный парк и скалодром. Дети смогут посетить объекты парка "Патриот", в том числе зону реконструкций, партизанскую деревню, музей бронетанкового вооружения и техники, находящихся на территории парка "Патриот".

Численность движения "Юнармия"

Численность всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" превышает 100 тысяч человек, ежемесячно в него вступают до 15 тысяч юношей и девушек. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на втором слете движения, который проходит в подмосковном парке "Патриот".

"Мы росли очень быстрыми темпами. Сегодня нас, юнармейцев, по всей стране больше 100 тысяч", - сказал министр.

По его словам, каждый месяц к движению присоединяются от 5 до 15 тысяч "ребят, которые очень хотят служить России".

Глава Минобороны отметил, что в этом году участники "Юнармии" приняли участие в парадах Победы 9 мая. "Везде они прошли с достоинством. Я очень надеюсь на то, что это станет постоянной традицией и парады будут в том числе в день рождения "Юнармии", - добавил Шойгу.

Он также поздравил "Юнармию" с первым днем рождения, подчеркнув, что год прошел "не напрасно", а "очень энергично", "в больших трудах и заботах о создании во всех регионах нашей великой страны юнармейских отрядов, юнармейского движения".

С приветствиями к участникам движения также обратились полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, губернаторы Московской и Владимирской областей Андрей Воробьев и Светлана Орлова.

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