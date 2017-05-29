Военные РФ проверят район Финляндии и получат информацию об учениях Army North

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские военные инспекторы в период с 29 мая по 1 июня проверят район на территории Финляндии и получат информацию об учениях Army North 2017, которые проходят в этой стране с 22 мая. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он пояснил, что проверка будет проводиться в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тыс. кв. км", - уточнил Рыжков.
В ходе проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны и заслушают брифинги о проводимой в этом районе военной деятельности. Их также проинформируют о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Финляндии и о учениях Army North 2017, которые проходят в Финляндии с 22 мая по 2 июня.
Как сообщалось ранее, учения финских сухопутных сил начались в Лапландии 22 мая, в них задействованы свыше 6 тыс. человек.