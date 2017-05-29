Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные РФ проверят район Финляндии и получат информацию об учениях Army North

Армия и ОПК
29 мая, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Проверка будет проводиться в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские военные инспекторы в период с 29 мая по 1 июня проверят район на территории Финляндии и получат информацию об учениях Army North 2017, которые проходят в этой стране с 22 мая. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он пояснил, что проверка будет проводиться в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тыс. кв. км", - уточнил Рыжков.

В ходе проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны и заслушают брифинги о проводимой в этом районе военной деятельности. Их также проинформируют о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Финляндии и о учениях Army North 2017, которые проходят в Финляндии с 22 мая по 2 июня.

Как сообщалось ранее, учения финских сухопутных сил начались в Лапландии 22 мая, в них задействованы свыше 6 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасности
2
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу полагаться только на свои силы
3
"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера команды
4
ВС Южной Кореи сообщили об испытании КНДР ракеты
5
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Загрузка...
Реклама