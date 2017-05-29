Учения спецназа ВДВ РФ и Сил спецопераций Белоруссии пройдут в октябре

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спецподразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии в октябре проведут совместные тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Совместное двухстороннее тактико-специальное учение подразделений специального назначения ВДВ России и ССО Белоруссии спланировано на октябрь 2017 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двухсторонние учения пройдут на территории Белоруссии.
"Совместное двухстороннее учение планируется провести на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии", - сказали в военном ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что учения будут проходить в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами РФ и Белоруссии.