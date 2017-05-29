Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учения спецназа ВДВ РФ и Сил спецопераций Белоруссии пройдут в октябре

Армия и ОПК
29 мая, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Учения пройдут на территории Белоруссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спецподразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии в октябре проведут совместные тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Совместное двухстороннее тактико-специальное учение подразделений специального назначения ВДВ России и ССО Белоруссии спланировано на октябрь 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двухсторонние учения пройдут на территории Белоруссии.

"Совместное двухстороннее учение планируется провести на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии", - сказали в военном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что учения будут проходить в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами РФ и Белоруссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 км
2
В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
3
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
4
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признал вину в получении взяток
5
"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера команды
6
Итоги стыковых матчей РФПЛ: "Арсенал" остался в элите, а вместо Оренбурга - Хабаровск
7
На Каннском фестивале победил швед Эстлунд с фильмом "Квадрат", у Звягинцева - приз жюри
Темы дня
Загрузка...
Реклама