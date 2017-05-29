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Тактическая группа из Бурятии представит Восточный военный округ на учениях "Селенга"

Армия и ОПК
29 мая, 9:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Российско-монгольские учения "Селенга" пройдут в Монголии с 26 августа по 9 сентября

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Тактическая группа от отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа из Бурятии примет участие с российской стороны в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2017", сообщила  пресс- служба округа.

"В маневрах примет участие тактическая группа от отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта (Республика Бурятия), в частности, это мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, подразделение самоходных артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки "Шилка", взвод РХБ защиты, разведывательная рота. Планируется участие авиации", - говорится в сообщении.

Российско-монгольские учения "Селенга" пройдут в Монголии с 26 августа по 9 сентября. Совместная группировка войск проведет маневры по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в пустыни. В учениях задействуют более тысячи военных с обеих сторон.

Учения проводятся ежегодно с 2008 года (до 2011-го они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель"). В 2016 году в маневрах на полигоне Бурдуны в Бурятии задействовали около тысячи военных и до 200 единиц военной техники с обеих стороны.

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