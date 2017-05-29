Серийные поставки "Коалиции-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года

Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмыСпорт 29 мая, 13:42
Миранчук: сборная РФ по футболу в матче с любым соперником отталкивается от своей игрыСпорт 29 мая, 13:39
Критиковавший "Тангейзер" митрополит Тихон призвал уважать чувства верующих и атеистовСибирь 29 мая, 13:37
Мосгорсуд признал законным арест 23 объектов недвижимости экс-главы Марий ЭлПроисшествия 29 мая, 13:33
Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на видеообращения к НавальномуОбщество 29 мая, 13:31
В ближайшие сутки в Москве ожидается грозовой дождь с градомМосква 29 мая, 13:26
Рябинский заявил, что его функции в компании "Мир бокса" будет выполнять КорниловСпорт 29 мая, 13:25
Захарова: власти Черногории ищут "русский след", чтобы оправдать вступление в НАТОПолитика 29 мая, 13:20
Яременко: слабый уровень соперников отразился на мотивации волейболистов в отборе к ЧМСпорт 29 мая, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серийные поставки самоходных артиллерийский установок "Коалиция-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года, сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", - заявил Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащен комплекс. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.