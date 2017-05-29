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Серийные поставки "Коалиции-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года

Армия и ОПК
29 мая, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серийные поставки самоходных артиллерийский установок "Коалиция-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года, сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

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"В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", - заявил Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащен комплекс. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.

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