Реактивная артиллерия Сухопутных войск до 2020 года перевооружится на "Торнадо-С"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С" завершится до 2020 года, сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"Завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С", - сказал Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.
Он отметил, что плановое перевооружение начинается в этом году.
Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в 2017 году планируется начать серийное производство систем "Торнадо-С". По его словам, новый комплекс будет превосходить предшественников по дальности стрельбы, оснащаться высокоточными снарядами и новой автоматизированной системой управления и наведения.