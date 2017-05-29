Шойгу: РФ заинтересована в лидерстве Египта в сфере безопасности на Ближнем Востоке

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в лидирующей позиции Египта в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим египетским коллегой Сидки Субхи.

"Арабская Республика Египет является важнейшим стратегическим партнером России в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мы заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности", - сказал Шойгу.

По его словам, в Минобороны РФ нацелены на "дальнейшее поступательное развитие связей" с египетским военным ведомством. "С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных вооруженных сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства", - отметил министр.

"Со своей стороны, - подчеркнул он, - стремимся предложить нашим египетским друзьям самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества".

Благодаря лидерам России и Египта, заявил Шойгу, в двусторонних отношениях "виден явный подъем, наблюдается устойчивая положительная динамика развития сотрудничества в военной сфере". "Благодаря регулярным встречам президентов мы координируем и корректируем нашу работу", - добавил глава Минобороны.

Он рассказал, что военные ведомства двух стран активизируют работу в сфере обучения военных по обмену, нацелены на увеличение количества совместных учений. Шойгу также пригласил коллегу принять участие в военно- техническом форуме "Армия-2017" и Армейских международных играх.

В египетском военном ведомстве по итогам встречи сообщили, что стороны указали на "необходимость координации и международного взаимодействия для борьбы с террором и экстремизмом, которые в современном мире угрожают стабильности и безопасности всех государств". Субхи, рассказали в Минобороны Египта, высоко оценил усилия России по противодействию терроризму и поддержку Каира в его борьбе с экстремистскими группировками.

"Обсуждались аспекты сотрудничества между вооруженными силами двух стран, в частности в области подготовки военных кадров, вооружений, обмена информацией и опытом, а также повышения квалификации египетских военных в некоторых сферах", - говорится в заявлении египетского ведомства.

Переговоры "2 плюс 2" в Каире

Как сообщалось ранее, главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибыли в Каир для переговоров в формате "2 плюс 2" с египетскими коллегами. Министров принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В Министерстве иностранных дел России заявили, что египетский лидер подтвердил настрой на стратегическое партнерство с Москвой.