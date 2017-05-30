Более 500 парламентариев и чиновников участвуют в сборах офицеров запаса

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 500 депутатов, сенаторов и чиновников привлечены к трехдневным учебно-методическим сборам офицеров запаса, которые открылись сдачей физической подготовки в спортивном центре ЦСКА. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Физподготовка сдается на базе ЦСКА. Второй день будет в Военной академии Генштаба, где им будет прочитан курс лекций по военной политике государства и показана учебно- материальная база академии. Третий день пройдет на полигоне Алабино, где им будет предоставлена возможность стрельбы из стрелкового оружия и бронетанковой техники", - рассказал он.
По словам Шаманова, итоги сборов руководство Минобороны подведет в парке "Патриот", где успешно сдавшим нормативы депутатам и сенаторам будут присвоены первые и очередные воинские звания офицеров.
"В связи с решением министра обороны сегодня мы приступаем к проведению учебно-методических занятий, в ходе которых вам будут доведены основы стратегии и оперативного искусства современных вооруженных сил, приняты зачеты по физической подготовке, пройдут занятия по огневой подготовке и вождению боевой техники", - заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
Он отметил, что такие сборы Минобороны проводит регулярно, но с депутатами Госдумы седьмого созыва они пройдут впервые. При этом основная цель сборов - совершенствование военных знаний, специальной подготовки при выполнении должностных обязанностей, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и военной техники в современном бою.
В сборах, помимо членов Совфеда и депутатов Госдумы, участвуют сотрудники Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.