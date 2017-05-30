Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 500 парламентариев и чиновников участвуют в сборах офицеров запаса

Армия и ОПК
30 мая, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Итоги сборов руководство Минобороны подведет в парке "Патриот", где успешно сдавшим нормативы депутатам и сенаторам будут присвоены первые и очередные воинские звания офицеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 500 депутатов, сенаторов и чиновников привлечены к трехдневным учебно-методическим сборам офицеров запаса, которые открылись сдачей физической подготовки в спортивном центре ЦСКА. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Физподготовка сдается на базе ЦСКА. Второй день будет в Военной академии Генштаба, где им будет прочитан курс лекций по военной политике государства и показана учебно- материальная база академии. Третий день пройдет на полигоне Алабино, где им будет предоставлена возможность стрельбы из стрелкового оружия и бронетанковой техники", - рассказал он.

По словам Шаманова, итоги сборов руководство Минобороны подведет в парке "Патриот", где успешно сдавшим нормативы депутатам и сенаторам будут присвоены первые и очередные воинские звания офицеров.

"В связи с решением министра обороны сегодня мы приступаем к проведению учебно-методических занятий, в ходе которых вам будут доведены основы стратегии и оперативного искусства современных вооруженных сил, приняты зачеты по физической подготовке, пройдут занятия по огневой подготовке и вождению боевой техники", - заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

Он отметил, что такие сборы Минобороны проводит регулярно, но с депутатами Госдумы седьмого созыва они пройдут впервые. При этом основная цель сборов - совершенствование военных знаний, специальной подготовки при выполнении должностных обязанностей, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и военной техники в современном бою.

В сборах, помимо членов Совфеда и депутатов Госдумы, участвуют сотрудники Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шаманов, Владимир Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую
2
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
3
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
4
Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом
5
Суд приступит к рассмотрению иска Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
6
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
7
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вести
Темы дня
Загрузка...
Реклама