Всеармейские игры по "Танковому биатлону" и "Суворовскому натиску" пройдут в июне

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Всеармейские игры по "Танковому биатлону" и "Суворовскому натиску" пройдут с 5 по 10 июня на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"В играх примут участие семь лучших танковых экипажей Вооруженных сил РФ которые будут представлены Южным, Западным, Центральным и Восточным (военными - прим. ТАСС) округами, а также экипажами, представляющими Северный флот, Воздушно-десантные войска и Казанское танковое училище", - говорится в сообщении.
Ранее экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковые взводы на БМП-2 прошли отборочные состязания в местах дислокации своих соединений и объединений.
В конкурсе "Суворовский натиск" будут участвовать шесть лучших мотострелковых взводов, представляющих военные округа, а также команды от Московского высшего общевойскового командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Победители соревнований представят Россию на АрМИ-2017. Посмотреть на состязания на полигоне Прудбой может любой желающий.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран-членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".