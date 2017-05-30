"Адмирал Владимирский" завершил сопровождение парусника "Надежда" в Аденском заливе

КАЛИНИНГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" завершило сопровождение учебного парусника "Надежда" через опасные районы Аденского залива, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

"Адмирал Владимирский", на борту которого находится подразделение антитеррора из числа военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота, с 25 мая осуществлял эскортирование парусника "Надежда" через Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив к острову Сокотра в Индийском океане. В настоящее время суда прибыли в назначенную точку близ острова Сокотра", - рассказал он, отметив, что в ближайшее время "Адмирал Владимирский" продолжит выполнение задач по океанографическому исследованию.

Встреча "Адмирала Владимирского" и "Надежды" состоялась 25 мая в южной части Красного моря.

"Надежда" - учебный трехмачтовый корабль, принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала "Росморпорт". В настоящее время находится в учебном походе вместе с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского на борту.

"Адмирал Владимирский" вышел в плавание из Кронштадта 6 апреля 2017 года. За время похода судно, пройдя Балтику и Северное море, Атлантический океан, Средиземное море, вышло в Индийский океан. Судно преодолело больше пяти тысяч морских миль. В Индийском океане экипажем проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, составляются характеристики районов плавания, а также осуществляется сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания.