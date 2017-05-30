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"Адмирал Владимирский" завершил сопровождение парусника "Надежда" в Аденском заливе

Армия и ОПК
30 мая, 16:15 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

Безопасность обеспечивало подразделение антитеррора из числа военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота

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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский"

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский"

© Юрий Белинский/TACC

КАЛИНИНГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" завершило сопровождение учебного парусника "Надежда" через опасные районы Аденского залива, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

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"Адмирал Владимирский", на борту которого находится подразделение антитеррора из числа военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота, с 25 мая осуществлял эскортирование парусника "Надежда" через Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив к острову Сокотра в Индийском океане. В настоящее время суда прибыли в назначенную точку близ острова Сокотра", - рассказал он, отметив, что в ближайшее время "Адмирал Владимирский" продолжит выполнение задач по океанографическому исследованию.

Встреча "Адмирала Владимирского" и "Надежды" состоялась 25 мая в южной части Красного моря.

"Надежда" - учебный трехмачтовый корабль, принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала "Росморпорт". В настоящее время находится в учебном походе вместе с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского на борту.

"Адмирал Владимирский" вышел в плавание из Кронштадта 6 апреля 2017 года. За время похода судно, пройдя Балтику и Северное море, Атлантический океан, Средиземное море, вышло в Индийский океан. Судно преодолело больше пяти тысяч морских миль. В Индийском океане экипажем проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, составляются характеристики районов плавания, а также осуществляется сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания.

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