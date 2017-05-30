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В Арктике пройдет российско-норвежское учение "Баренц-2017" по ликвидации ЧС

Армия и ОПК
30 мая, 17:46 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 30, мая. /ТАСС

В рамках учения страны отработают совместные действия по спасению терпящих бедствие на море людей и по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов

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МУРМАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота (СФ) вышли в Баренцево море для участия в совместном российско-норвежском учении "Баренц-2017". Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"Основные цели учения - отработка совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики", - сказали на флоте.

Северный флот на учении будут представлять спасательное буксирное судно "Николай Чикер", самолет Ил-38 и поисково-спасательный вертолет Ка-27. Впервые силы поисково-спасательного обеспечения СФ будут участвовать в отработке эпизода по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. От российской стороны в международном учении также примут участие силы и средства мурманских филиалов Администрации морских портов Западной Арктики, Морской спасательной службы Росморречфлота, Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации, Росморпорта, Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, Мурманского тралового флота и пограничного управления ФСБ России по Мурманской области.

С норвежской стороны в учении задействованы корабли, суда, самолеты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС, а также силы и средства центров и служб организации воздушного движения городов Вардё, Будё, Вадсё, Киркенеса, подразделений других государственных структур. Учения продлятся несколько дней.

"Баренц" - это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как российская сторона, так и норвежская.

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