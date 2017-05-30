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Путин: объем контрактов в сфере ВТС между РФ и Индией за 57 лет превысил $65 млрд

Армия и ОПК
30 мая, 18:40 UTC+3 МОСКВА 30, мая. /ТАСС

"Портфель" заказов, сформированный с 2012 по 2016 годы составил $46 млрд

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совокупный объем контрактов в сфере ВТС между РФ и Индией с 1960 года превысил $65 млрд, а "портфель" заказов с 2012 по 2016 годы - $46 млрд. Такие данные привел президент России Владимир Путин в статье "Россия и Индия: 70 лет вперед", опубликованной на сайте Кремля.

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"Наши страны активно сотрудничают в области производства вооружений и военной техники различного назначения. Предмет особой гордости - совместное создание уникальной по своим характеристикам сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос". Совокупный объём контрактов в сфере ВТС с 1960 года превысил $65 миллиардов, а "портфель" заказов, сформированный с 2012 по 2016 годы - $46 миллиардов", - пишет российский лидер.

Глава российского государства считает, что "Россия и Индия выступают в качестве равноправных партнеров в мировых делах". "Наши страны - сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН. Мы готовы и далее сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века, способствовать продвижению объединительной повестки дня, поддержанию глобальной и региональной безопасности", - заверил Путин.

По его оценке, Москва и Нью-Дели продуктивно взаимодействуют в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) - "объединении, которое благодаря нашим общим усилиям становится все более авторитетным". "В июне этого года Индия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Это значительно расширит возможности ШОС", - уверен президент РФ.

"Наши страны тесно координируют позиции по сложным вопросам урегулирования ситуации в Сирии, обеспечения стабильности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Вносят немалый вклад в процесс достижения национального примирения в Афганистане", - отметил глава государства. Он убежден, что "колоссальный потенциал взаимодействия двух великих держав будет и впредь реализовываться на благо народов России и Индии, международного сообщества в целом". "Для этого есть все необходимое - политическая воля сторон, экономическая целесообразность, совпадающие глобальные приоритеты", - заключил Путин.

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