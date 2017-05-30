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Летные испытания Т-50 с новыми двигателями начнутся в конце 2017 года

Армия и ОПК
30 мая, 18:54 дата обновления: 30 мая, 19:41 UTC+3

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов отметил, что самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые ведомство предъявляет к этому перспективному изделию

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Летные испытания истребителя Т-50 с новыми двигателями начнутся в конце 2017 года, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

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©  ИТАР-ТАСС/Госкорпорация "Сухой"

ПАК ФА: боевые крылья будущего

"Работы по Т-50 идут в графике, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями", - заявил он.

Т-50 - истребитель пятого поколения. Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году, и он поступит на вооружение Воздушно-космических сил России. Согласно новым данным, первый этап испытаний планируется завершить в 2018 году.

Сейчас на российском истребителе пятого поколения стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".

По сравнению с истребителями предыдущих поколений Т-50 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Применение композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолета, мероприятия по снижению заметности двигателя обеспечивают низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности. Это позволяет значительно повысить боевую эффективность в работе как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

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