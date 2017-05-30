Истребители Су-35С будут приняты на вооружение ВКС РФ в конце 2017 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Завершение испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце 2017 года, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов. Ожидаем, что в конце текущего года государственные совместные испытания будут завершены и самолет будет принят на вооружение", - отметил Борисов.

Как уточняет Минобороны, в настоящее время на самолете Су-35С завершается заключительный этап государственных совместных испытаний. Он включает мероприятия по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

По итогам заседания государственной комиссии по ходу совместных испытаний Су-35С в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени В.П. Чкалова в Ахтубинске, Борисов высоко оценил качество выполненных работ.

Он подчеркнул, что летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирии очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики.

Также замглавы оборонного ведомства проверил ход работ по выполнению испытаний истребителя пятого поколения Т-50.

"Работы по Т-50 идут в графике, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями," - подытожил Борисов.