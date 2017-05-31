Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Три специализированных самолета Ил-22 получила военно-транспортная авиация (ВТА) взамен самолетов-постановщиков помех на базе Ан-12. Об этом журналистам рассказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Взамен самолета-постановщика помех на базе Ан-12 мы получили от промышленности три самолета Ил-22, имеющие бортовой комплекс для решения всех задач по предназначению", - сказал он, не уточнив сроки поставок.

Кроме того, Военно-транспортная авиация получает в год порядка 16-18 машин по плану гособоронзаказа из капитально-восстановительного ремонта. "Плюс к этому во взаимодействии с промышленностью выполняются некоторые формы регламентных работ в рамках сервисного обслуживания силами выездных ремонтных бригад в частях. Собственно, за счет этого повышается ресурс исправности авиатехники. Все это укладывается в программу жизненного цикла", - резюмировал Бенедиктов.

Он также сообщил, что в 2017 году ВТА планирует получить три новых самолета Ил-76МД-90А. "В прошлом году мы получили два таких самолета. В этом планируется три борта. В настоящее время на базе центра боевой подготовки и переучивания летного состава в Иваново идет активное обучение на новый самолет инструкторского и преподавательского состава", - сказал он.

Ил-76МД-90А, на котором установлены более экономичные и менее шумные двигатели ПС-90, является, по словам Бенедиктова, "абсолютно новым самолетом".

"Тяговооруженность на самолете увеличена, усилено шасси; у него другое, более совершенное, бортовое оборудование. Он превосходит Ил-76МД по грузоподъемности. Возможности нового самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка", - сказал генерал.

Планы на будущий год

Военно-транспортная авиация рассчитывает получить первые два модернизированных строевых самолета Ил-76МД-М в 2018 году, рассказал Владимир Бенедиктов.

"Ведется активная работа по модернизации базовых самолетов строя Ил-76МД. Сейчас заканчиваются испытания на предприятии, и мы в следующем году планируем получить первые два модернизированных самолета Ил-76МД-М, которые впоследствии придут взамен существующих. Эту модернизацию следует рассматривать в комплексе с продлением срока службы самолета, использования ресурса этого типа свыше 50 лет. Это мировая практика, ничего особенного в этом нет", - сказал он.

По словам генерала, Ил-76МД - "зарекомендовавший себя, надежный проверенный самолет". Модернизированный Ил-76МД-М имеет обновленный пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, авионику, а также радиолокационное оборудование и прицельный комплекс.

"Этот самолет - своего рода промежуточная машина между Ил-76МД и Ил-76МД-90А", - подчеркнул Бенедиктов.

Новая дивизия и полк ВТА

Командующий ВТА также сообщил, что новая военно-транспортная авиадивизия и полк в Оренбургской и Ульяновской областях соответственно будут сформированы во второй половине 2017 года.

"Главным для нас будет формирование нового соединения - военно-транспортной авиационной дивизии со штабом в Оренбурге, а также полка ВТА с базированием в Ульяновске. На вооружение этой новой авиационной части будут поступать и новые самолеты - Ил-76МД-90А. Сегодня это приоритетная для нас задача", - сказал Владимир Бенедиктов.

Он добавил, что сегодня "проводятся мероприятия по отбору личного состава и подготовке всех категорий военнослужащих" для службы в новых соединениях.