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Российские "Искандеры" 1 июня на учениях в Таджикистане впервые выполнят боевой пуск

Армия и ОПК
31 мая, 5:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Ракетчикам предстоит выполнить боевой пуск по целям на учении "Душанбе-Антитеррор - 2017"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Российские расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер- М" заняли стартовые позиции на полигоне Ляур (Таджикистан) и 1 июня выполнят боевой пуск на учениях. Об этом в среду журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты ОТРК "Искандер-М" совершили ночной марш и заняли стартовые позиции на полигоне Ляур. В четверг, 1 июня, ракетчикам предстоит выполнить боевой пуск по целям, выявленным разведкой в районах активности условных бандгрупп, на совместном учении "Душанбе-Антитеррор - 2017", - сказал Рощупкин.

Комплексы "Искандер-М" ЦВО впервые были переброшены в Таджикистан на учения. Они способны поражать цели на дальности до 500 км. Могут оснащаться баллистическими и крылатыми ракетами.

На учения "Душанбе-Антитеррор", которые проходят при координации Антитеррористического центра СНГ, российская сторона направила около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.

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