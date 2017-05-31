Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе Пальмиры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры. Все цели поражены", - говорится в сообщении. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.
Отмечается, что целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки.
Минобороны РФ подчеркивает, что "командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия".
"Успешное выполнение поставленной задачи, - по оценке Минобороны РФ, - подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения".
"Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа", - подчеркивается в сообщении МО РФ.