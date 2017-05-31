Источник: Россия до 2027 года построит два вертолетоносца

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия к концу 2026 года построит два десантных корабля-вертолетоносца с дизель-газотурбинной силовой установкой. Основу их авиагруппы составят вертолеты Ка-52К, сообщил ТАСС источник в российской "оборонке".

"Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство единственного серийного корабля намечено на 2022 год с поставкой в 2026-м", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "вертолетоносцы будут иметь дизель-газотурбинную установку". Это комбинированная установка, в которой дизель - главный двигатель, а турбина нужна для форсирования мощности.

По словам источника, "основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К". Поставки этих вертолетов будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Источник отметил, что на данный момент исполнитель работ не определен, однако строительство вертолетоносцев включено в проект новой государственной программы вооружения на 2018-2025 годы.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Проект "Прибой"

На выставке HeliRussia-2017 замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году. Борисов не уточнил каких-либо деталей.

На стенде ВМФ на международном форуме "АрМИ-2015" была продемонстрирована модель универсального десантного корабля "Прибой" водоизмещением 14 тысяч тонн. В табличке к модели указывалось, что корабль может оснащаться вертолетами типа Ка-27 и Ка-29 и будет вооружен зенитными комплексами "Клинок" и "Панцирь-М", а также артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм. Он сможет перевозить до 500 человек и 60 единиц техники, нести два катера типа "Серна" или четыре типа "Дюгонь".

Позже макет "Прибоя" также демонстрировался с моделями Ка-52 на палубе.