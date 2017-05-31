Шойгу: в российской армии сформировано единое информационное пространство

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КУБИНКА, 31 мая. /ТАСС/. Единое информационное пространство, позволяющее внедрять новые технологии по сбору и обработке информации, сформировано в российской армии. Об этом на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот" заявил глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"В интересах Вооруженных сил формируется единое информационное пространство с банком данных, количество пользователей которого превышает 180 тыс. и ежегодно растет более чем на 30%", - сообщил он.
Шойгу подчеркнул, что информация является одним из "ключевых факторов достижения превосходства в вооруженном противоборстве". Для более эффективного управления войсками активно внедряются новые технологии по сбору сведений, их обработке и представлению.
"В единое информационное пространство уже интегрированы автоматизированные системы 51 федерального органа исполнительной власти. Повышается оснащенность Национального центра управления обороной. С 2014 года уровень его автоматизации вырос в семь раз", - сказал министр.
На испытательной площадке в парке "Патриот" ведется апробация перспективных технологий обработки данных, сообщил Шойгу. В этой работе, по его словам, активно участвуют ведущие предприятия оборонной промышленности, научно-исследовательские организации, военные вузы и научные роты.