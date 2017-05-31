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Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей

Армия и ОПК
31 мая, 10:47 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА 31, мая. /ТАСС

По словам Сергея Шойгу, удалось повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере военного образования, капитального строительства, медицинского и тылового обеспечения

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КУБИНКА, 31 мая. /ТАСС/. Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей и сократить время проектирования и строительства военных сооружений в два раза. Об этом на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот" заявил глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В 2014 году в целях оптимизации расходов мы провели комплексный анализ основных затрат, по результатам которого разработали программу "Эффективная армия". Ее реализация позволила уже сэкономить свыше 40 млрд рублей", - сказал он.

По словам Шойгу, удалось повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере военного образования, капитального строительства, медицинского и тылового обеспечения. "Программа "Эффективная армия" предусматривает переход на единые стандарты строительства зданий и сооружений с использованием современных технологий. Это позволяет сократить сроки проектирования и строительства в два раза", - отметил министр.

Стоимость возводимых объектов за счет унификации снижается в 2,5 раза, а затраты на эксплуатационное содержание объектов - более чем в три раза. "Учитывая, что потребности в служебном фонде нередко превышают наши возможности, было решено увеличить до рыночного уровня размер денежной компенсации за наем жилых помещений офицерами и прапорщиками", - сообщил Шойгу.

На сегодняшний день Минобороны строит служебное жилье преимущественно там, где его не хватает или совсем нет, а снять квартиру или комнату не представляется возможным. Такой подход, по словам главы военного ведомства, позволяет существенно экономить бюджетные средства, выделяемые оборонному ведомству на решение жилищных вопросов.

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