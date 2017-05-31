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Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в ходе учений в Финском заливе

Армия и ОПК
31 мая, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

После стрельб корабли отработали элементы маневрирования и обороны на незащищенном рейде

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль "Казанец" и базовый тральщик БТ-115 Ленинградской военно- морской базы Балтийского флота провели в акватории Финского залива артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника, говорится в сообщении Минобороны России.

"Комплекс артиллерийских стрельб проводился по буксируемому корабельному щиту, имитировавшему надводный корабль условного противника", - говорится в сообщении.

После стрельб корабли отработали элементы маневрирования и обороны на незащищенном рейде, провели учения по связи и противовоздушной обороне. После завершения маневров они вернулись в пункт базирования.

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