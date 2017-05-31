Проект новой госпрограммы вооружений направлен на рассмотрение в коллегию ВПК

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ направило в коллегию ВПК для дальнейшего рассмотрения проект госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Проект Государственной программы вооружения на 2018-2025 гг. поступил из Министерства обороны в Коллегию #ВПК для дальнейшего рассмотрения pic.twitter.com/veGiLn5RW2 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 May 2017

"Проект государственной программы вооружения на 2018-2025 гг. поступил из Министерства обороны в коллегию ВПК для дальнейшего рассмотрения", - написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.