Проект новой госпрограммы вооружений направлен на рассмотрение в коллегию ВПК

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ направило в коллегию ВПК для дальнейшего рассмотрения проект госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Проект Государственной программы вооружения на 2018-2025 гг. поступил из Министерства обороны в Коллегию #ВПК для дальнейшего рассмотрения pic.twitter.com/veGiLn5RW2— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 May 2017
"Проект государственной программы вооружения на 2018-2025 гг. поступил из Министерства обороны в коллегию ВПК для дальнейшего рассмотрения", - написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.