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Проект новой госпрограммы вооружений направлен на рассмотрение в коллегию ВПК

Армия и ОПК
31 мая, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ направило в коллегию ВПК для дальнейшего рассмотрения проект госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы. Об этом  сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Проект государственной программы вооружения на 2018-2025 гг. поступил из Министерства обороны в коллегию ВПК для дальнейшего рассмотрения", - написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

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