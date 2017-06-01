В Вооруженных Силах России начинается летний период обучения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Летний период обучения начинается в четверг во всех воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации. Этому предшествовали более 3 тыс. инструкторско-методических и сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих, подготовлено более 2 тыс. учебных объектов, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В войсках основные усилия будут направлены на совершенствование профессиональной подготовки командного состава, штабов различного уровня, тактической и тактико-специальной подготовки войск, освоению новых образцов вооружения и специальной техники, - отметили в военном ведомстве. - Для этого планируется провести более 2 тыс. учений различного уровня".

В Минобороны уточнили, что все мероприятия боевой подготовки будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью. Ключевым событием станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад - 2017", на котором будут отработаны вопросы перевода федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса на работу в условиях военного времени. Войска выполнят ряд комплексных задач по отработке вопросов практического применения по предназначению.

В летний период обучения воинские подразделения продолжат борьбу за право получить наименование "ударные". Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке и воинской дисциплине.