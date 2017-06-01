Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия создает новые радиотехнические и оптико-электронные комплексы для контроля космоса

Армия и ОПК
1 июня, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

ВКС России планируют завершить испытания и поставить на боевое дежурство три радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новые радиотехнические и оптико- электронные комплексы системы контроля космического пространства строятся на территории России, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

"В летний период обучения продолжатся работы по созданию новых РЛС ВЗГ в Республике Коми и Мурманской области, а также по строительству на территории России новых радиотехнических и оптико-электронных комплексов системы контроля космического пространства", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

В начавшийся летний период обучения ВКС России планируют завершить испытания и поставить на боевое дежурство три радиолокационные станции высокой заводской готовности (ВЗГ) "Воронеж", системы предупреждения о ракетном нападении в Красноярском крае, Алтайском крае и Оренбургской области, уточнили в Минобороны.

Также космические войска ВКС России сосредоточатся на поддержании постоянной готовности к применению "средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоению новых образцов вооружения и военной техники".

В Вооруженных силах РФ обучение делится на два периода - летний и зимний. Так называемый летний период охватывает лето и осень и продолжается с 1 июня по 1 ноября. Затем следует подготовка к зимнему периоду обучения, который начинается 1 декабря и продолжается до 1 мая следующего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
Киев заявил, что будет соблюдать режим тишины в Донбассе 1 июня
3
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
4
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
5
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
Темы дня
Загрузка...
Реклама