Расчеты "Искандеров" впервые уничтожили скопление "боевиков" на учениях в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Российские расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" впервые провели пуски на учениях на пределами РФ. Баллистическая ракета уничтожила скопление условных боевиков на маневрах в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

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