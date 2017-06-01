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Расчеты "Искандеров" впервые уничтожили скопление "боевиков" на учениях в Таджикистане

Армия и ОПК
1 июня, 6:48 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Российские расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" впервые провели пуски на учениях на пределами РФ. Баллистическая ракета уничтожила скопление условных боевиков на маневрах в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

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