Военная академия Генштаба пригласила депутатов и сенаторов защищать диссертации у себя

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Начальник Военной академии Генштаба ВС РФ Сергей Кураленко пригласил депутатов и сенаторов защищать диссертации и получать дополнительное образование в этом учебном заведении.
"У нас действуют пять диссертационных советов, поэтому если у кого-то из вас возникнет желание защищаться, особенно по закрытым темам, прошу в академию Генерального штаба", - сказал Кураленко на учебно-методических занятиях офицеров запаса для депутатов, сенаторов и госслужащих.
По его словам, академия продолжает готовить высшие военные кадры для Вооруженных сил России и более 20 иностранных государств.
"Также у нас имеется факультет переподготовки и повышению квалификации, который осуществляет подготовку по 13 программам, на нем проходят переподготовку как военнослужащие всех силовых структур страны, так и федеральные служащие. В частности, губернаторы многих регионов. В основном они готовятся по направлению "мобилизация и мобилизационная подготовка", - добавил Кураленко.