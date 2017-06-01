Около 15 кораблей и судов ЧФ входят в состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФ

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) выполняют задачи в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России.
Об этом журналистам рассказал представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"В составе группировки (находятся - прим. ТАСС) новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Сметливый", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Николай Фильченков" и "Азов", подводная лодка "Краснодар", минно-тральные и противодиверсионные корабли, танкер и иные суда обеспечения", - рассказал он.
С декабря 2012 года корабли ВМФ РФ приступили к выполнению задач в Средиземноморском регионе на постоянной основе. Командует соединением капитан 1-го ранга Павел Ясницкий.