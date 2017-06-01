Жилищные субсидии в 2017 году получат более 6 тыс. военных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жилищные субсидии в текущем году получат порядка 6,2 тысячи военнослужащих. Об этом сообщил руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.

"В 2017 году Минобороны России выделили 37,78 млрд рублей, что позволит обеспечить жилищной субсидией 6,2 тысячи военнослужащих", - сказал он.

С августа 2014 года по настоящее время на предоставление военнослужащим жилищных субсидий было выделено 116 млрд рублей бюджетных средств, напомнил Пирогов. По его словам, количество российских военнослужащих, получающих жилищные субсидии, будет постоянно увеличиваться, в частности, из-за простоты ее получения.

При определении размера жилищной субсидии учитывается состав семьи военнослужащего: чем больше членов семьи, тем больше сумма, отметил Пирогов. Кроме того, в расчет жилищной субсидии заложены повышающие коэффициенты, позволяющие военнослужащему гарантированно приобрести жилое помещение по нормам, установленным законодательством, во всех городах России, в том числе в Москве.

Повышающий коэффициент зависит от выслуги лет и профессионального мастерства военнослужащего: до 20 лет выслуги коэффициент увеличивается раз в 3-4 года, после 20 лет выслуги его увеличение происходит ежегодно.

"С начала текущего года Департамент жилищного обеспечения Минобороны России обеспечил жилыми помещениями свыше 21,5 тысячи военнослужащих и членов их семей", - сказал Пирогов в ходе слушаний в Общественной палате.

По его словам, с начала 2017 года служебное жилье, предназначенное для временного проживания в период прохождения военной службы, получили 13 тысяч семей военных.

"Мы стараемся сохранить такие темпы работы, которые позволяют нам еженедельно обеспечивать служебными квартирами не менее 500 семей военнослужащих", - уточнил Пирогов.

Постоянные жилые помещения с начала года получили 8,5 тысячи семей. Из них свыше 2,5 тысячи получили жилищную субсидию, более четырех тысяч приобрели квартиры в рамках накопительной ипотечной системы и более тысячи военных получили жилые помещения в собственность бесплатно.

Он напомнил, что с весны 2010 года служебное и личное жилье получили 470,2 тысячи военных, а с учетом членов их семей - это более 1,5 млн человек.

Число российских военных - участников накопительно-ипотечной системы (НИС) на сегодня составляет около 194 тысяч человек, рассказал руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны .

"Численность военнослужащих - участников НИС только за последние пять лет возросла более чем в два раза и на 1 июня составила около 194 тысяч человек", - сказал он.

Ежегодный прирост количества потенциальных участников военной ипотеки составляет порядка 20 тысяч человек.

"Причем почти половина участников НИС включена в систему добровольно. То есть, имея право выбора между такими формами жилищного обеспечения, как квартира, жилищная субсидия или сертификат, люди выбрали именно военную ипотеку в качестве способа разрешения своего жилищного вопроса", - отметил Пирогов.

Всего за время функционирования НИС военные заключили более 74,6 тысячи сделок по приобретению жилья с использованием средств целевых жилищных займов. Так, за четыре месяца текущего года участники военной ипотеки приобрели 4,5 тысячи квартир.