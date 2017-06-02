"Известия": ОСК возобновит строительство фрегатов типа "Буревестник" в 2018 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) возобновит строительство трех фрегатов проекта 11356 типа "Буревестник" - "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" - в 2018 году. Об этом газете "Известия" сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

Как отмечает издание, строительство кораблей было приостановлено в 2015 году из-за отказа Украины поставлять газотурбинные установки. Решение о возобновлении работ принято по итогам предварительных испытаний российских газотурбинных установок М70ФРУ и М90ФР, разработчиком которых выступило НПО "Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию).

"Решение принято - потребуются НИОКР. Но благодаря тому, что проектирование велось во многом с учетом задела, который был сделан российскими газотурбостроителями, каких- то существенных изменений архитектуры кораблей не потребуется", - сказал Рахманов.

Сейчас в состав Черноморского флота России входят три корабля этого класса: фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Как рассказали "Известиям" в главном штабе ВМФ, в качестве основного рассматривается проект, когда два газотурбинных двигателя М70ФРУ будут установлены "тандемом". По предварительным расчетам, это должно обеспечить максимальную мощность корабля в 14 тыс. лошадиных сил. При этом корабль сможет развивать скорость 30 узлов, что составляет более 60 километров в час. При этом дальность плавания составит 4850 морских миль - девять тысяч километров.